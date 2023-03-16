Аксенов заявил, что у Киева нет шансов взять Крым после принятия мер по защите полуострова

Сергей Аксенов Фото: СОЦСЕТИ

У Украины нет никаких шансов взять Крым после фортификации и создания оборонительной линии на территории полуострова. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

"Они понимают, что никаких шансах у них взять Крым нет, нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются", - подчеркнул Аксенов.

Чиновник подчеркнул, что жителям республики ничего не угрожает.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Аксенов заявил, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу возведения оборонительной линии в Крыму. В случае, если фортификационная линия не пригодится, там будут организованы экскурсии, добавил чиновник.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что создание фортификационной линии для защиты региона близится к завершению. По его словам, создаваемая военная инфраструктура будет размещаться в регионе на постоянной основе.