Пушилин заявил, что российские войска «перемалывают» ВСУ в Марьинке Фото: Александр КОЦ

Российские войска «перемалывают» Вооруженные силы Украины в Марьинке, планомерно продвигаясь к западу от Донецка, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Порядка полутора месяцев мы видим, что там продолжаются ожесточенные бои. Но при этом мы видим, что наши подразделения продвигаются и перемалывают огромное количество противника, резервы которого перебрасываются на постоянной основе», – сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

По словам врио главы ДНР, продвижение российских сил идет медленнее, чем планировалось изначально. Кроме того, сообщил Пушилин, тяжелая обстановка сложилась под Угледаром, где нет значительных изменений линии боевого соприкосновения.

Напомним, ранее российские войска уничтожили в Марьинке огневые позиции украинских САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов.

Между тем ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске.