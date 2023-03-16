Песков заявил, что власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Молдавии поражены "русофобской инфекцией", о чем сожалеют в Кремле. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 16 марта 2023 года.

"Мы очень сожалеем, что нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы", - подчеркнул Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля Москва выступает за добрые связи с Кишиневом, но некоего "плана" в данном направлении у России нет.

Как ранее писал сайт KP.RU, замглавы министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко, заявил о том, что Кремль обеспокоен событиями в Грузии и Молдавии, поскольку Вашингтон пытается создать новые очаги напряжения на наших границах.

Напомним, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна больше не зависит от поставок энергоносителей из России. По его словам, отсутствие российских энергоносителей приведет к увеличению цен, при этом выразив уверенность в том, что Молдавии справится с этим.