Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытия Киево-Печерской лавры Фото: foto.patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспрепятствовать закрытию Киево-Печерской лавры. Он считает, что это нарушит право миллионов украинцев на свободу вероисповедания, гарантированное конституцией и декларацией прав человека. Патриарх, в видеообращении попросил приложить все усилия, чтобы этого не произошло, и выразил надежду, что его слова будут услышаны.

Также патриарх напомнил, что Киево-Печерская лавра является одним из самых крупных православных монастырей мира. В монастыре проживает более 200 монахов и послушников, а также сотни будущих священников.

Патриарх Кирилл и ранее призывал международное сообщество не дать Зеленскому уничтожить Киево-Печерскую лавру, патриарх обращался в ООН и к Папе Римскому.

Напомним, рабочая группа, созданная по указу президента Украины Зеленского, выявила нарушение монастырем договора по использованию госимущества и обязала монахов Киево-Печерской лавры покинуть здание монастыря до 29 марта 2023.