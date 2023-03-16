На 13 марта рост цен составляет 7,6%, но должен снизиться к концу месяца, уточнил президент. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин ожидает, что инфляция в марте 2023 года составит меньше 4%. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) в четверг, 16 марта 2023 года.

По словам главы государства, это ниже, чем в странах Европейского союза.

"Для сравнения, это будет ниже, чем в странах Еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики", - констатировал Путин.

На 13 марта рост цен составляет 7,6%, но должен снизиться к концу месяца, уточнил президент.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации заявил, что инфляция в нашей стране приблизится к целевому уровню в 4% уже в текущем году. Глава государства также отметил особую роль частного бизнеса, который на фоне западных санкций доказал, что может адаптироваться к новой конъюнктуре.

Напомним, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что цены на автомобильном рынке стабилизировались, поставки машин в рамках параллельного импорта существенно на них не повлияют. Глава Минпромторга добавил, что цены всегда будут двигаться вверх как минимум на уровне инфляции.