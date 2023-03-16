Путин усомнился в целесообразности отмены ЕГЭ Фото: пресс-служба Кремля

Полная отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вряд ли поможет улучшить качество и доступность образования, считает президент России Владимир Путин.

«Для всех должны быть открыты двери во все направления развития. Но если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, все-таки, это спорная точка зрения», – заявил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению президента, у ЕГЭ есть свои минусы, однако он дает возможности детям с периферии учиться в ведущих высших школах страны. Как отметил Путин, систему единого госэкзамена необходимо совершенствовать.

Как писал сайт KP.RU, глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее сообщил, что в ведомстве не ведется обсуждений об отмене ЕГЭ в связи с выходом России из Болонской системы образования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал все серьезно взвесить перед решением об отмене ЕГЭ.