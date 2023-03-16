Белый дом считает, что Россия якобы нарушит устав ООН в случае перемирия на Украине

В США считают, что Россия якобы нарушит Устав ООН в случае прекращения огня на Украине. Фото: REUTERS

Россия нарушит Устав ООН в случае перемирия в украинском конфликте, считают в Вашингтоне. Такое заявление сделал представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя мирный план Китая

«По нашей оценке, перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН», - цитирует РИА Новости комментарий Кирби по поводу предложенного КНР мирного плана для Украины.

По словам Кирби, прекращение огня будет означать признание новых российских территорий. Также, по заявлениям представителя Белого дома, в Вашингтоне опасаются, что российские войска могут использовать перемирие для укрепления своих позиций.

Напомним, в феврале МИД Китая опубликовал план урегулирования конфликта в Украине из 12 пунктов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле оценили мирный план Китая по Украине.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что мирный план Китая по Украине выгоден только России.

Также сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Произойдет это, вероятно, после того, как он cъездит в Москву, где встретится с Владимиром Путиным.

Тем временем политолог Мухин заявил, что «китайский план» - это начало большой работы по выстраиванию дипломатической площадки. Подробности здесь на KP.RU.