В Подмосковье мужчина стрелял из автомата с балкона многоэтажки

В Подмосковье мужчина стрелял с балкона многоэтажного дома из автомата, Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Подмосковье мужчина стрелял из автомата с балкона жилого дома. Инцидент произошел в деревне Голубое, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что мужчину задержали. Оружие оказалось охолощенным, уточнили в ГУ МВД Московской области.

«В настоящее время сотрудники полиции работают с нарушителем на месте происшествия», - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, расположенной на пятом этаже в доме в Вятских полянах Кировской области. У него было два гладкоствольных ружья.

На прошлой неделе, 10 марта, три человека получили ранения при перестрелке в центре Баку.

Тем временем в Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина заперся в квартире с дочерью-подростком и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В квартире нашли охотничье ружье, из которого мужчина стрелял в дверь, а также травматический пистолет. Все оружие было зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело.