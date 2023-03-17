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НовостиПолитика17 марта 2023 1:44

Конгрессмен Грин из США посоветовала Вашингтону вести войну с наркокартелями

Политика обратила внимание на вред от наркоторговли
Мария ПАВЛОВА
Конгрессмен Грин призвала США начать борьбу против мексиканских наркокартелей.

Конгрессмен Грин призвала США начать борьбу против мексиканских наркокартелей.

Фото: REUTERS

Вашингтон должен начать серьезное противостояние с наркобизнесом, заявила конгрессмен Марджори Тейлор Грин.

Грин представляет Республиканскую партию в палате представителей Конгресса США. Она призвала американские власти обратить внимание на проблему наркоторговли и начать войну против мексиканских наркокартелей.

«Они уже ведут войну с нами, каждый день убивая американцев», - написала Марджори Грин в социальной сети Twitter в четверг 16 марта, подчеркнув, что это должна быть единственная война, в которой следует участвовать США.

Ранее Марджори Грин заявила, что США движутся к «национальному разводу», при котором республиканские штаты отделятся от демократических и призвала Соединенные Штаты избежать начала новой гражданской войны.

Также конгрессмен высказалась о западных антироссийских санкциях, отметив, что несмотря на западные санкции, Россия продемонстрировала всему миру опыт процветания без «американской дружбы» и доллара.