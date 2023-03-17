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НовостиПолитика17 марта 2023 4:01

Российские танкисты на Т-90М тренируются уничтожать натовские танки

Экипажи изучают слабые места новейших западных танков, поставляемых ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Российские танкисты обучаются уничтожать танки, предоставленные Киеву странами НАТО, Иллюстративное фото.

Российские танкисты обучаются уничтожать танки, предоставленные Киеву странами НАТО, Иллюстративное фото.

Фото: Александр БОЙКО

Российское Минобороны показало видео тренировки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые готовятся уничтожать предоставленные Украине странами НАТО боевые машины. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Видео опубликовано на сайте Минобороны, оно доступно здесь.

«Экипажи изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной», - рассказали в Минобороны.

Тем временем российские военные уничтожили украинских диверсантов при переправе через Каховское водохранилище. Боевики ВСУ использовали замаскированные плавсредства, они были уничтожены огнём российской артиллерии.

Ранее в Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. Сообщается, что в ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы, задержаны три пособника ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.