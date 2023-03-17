Российские танкисты на Т-90М тренируются уничтожать натовские танки

Российские танкисты обучаются уничтожать танки, предоставленные Киеву странами НАТО, Иллюстративное фото. Фото: Александр БОЙКО

Российское Минобороны показало видео тренировки экипажей танков Т-90М «Прорыв», которые готовятся уничтожать предоставленные Украине странами НАТО боевые машины. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Видео опубликовано на сайте Минобороны, оно доступно здесь.

«Экипажи изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной», - рассказали в Минобороны.

Тем временем российские военные уничтожили украинских диверсантов при переправе через Каховское водохранилище. Боевики ВСУ использовали замаскированные плавсредства, они были уничтожены огнём российской артиллерии.

Ранее в Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. Сообщается, что в ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы, задержаны три пособника ВСУ.

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