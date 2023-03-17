Российские военные уничтожили украинских диверсантов при переправе через Каховское водохранилище

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов, которые на замаскированных плавсредствах переправлялись через Каховское водохранилище. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили группу диверсантов, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна.

Сообщается, что боевики переправлялись через водохранилище на замаскированных отсеках понтонного моста. По ним нанесли удар артиллерийские подразделения Южного военного округа.

Были использованы 203-миллиметровые САУ «Малка».

«Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», - цитирует агентство Кодряна.

Напомним, в Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. Сообщается, что в ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы, задержаны три пособника ВСУ.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе Запорожской области.

Также сообщалось, что воздушно-космические силы России уничтожили в Луганской народной республике украинский истребитель МиГ-29.

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