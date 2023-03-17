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НовостиПолитика17 марта 2023 3:42

Российские военные уничтожили украинских диверсантов при переправе через Каховское водохранилище

Боевики ВСУ использовали замаскированные плавсредства
Мария ПАВЛОВА
Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов, которые на замаскированных плавсредствах переправлялись через Каховское водохранилище.

Российские артиллеристы уничтожили группу украинских диверсантов, которые на замаскированных плавсредствах переправлялись через Каховское водохранилище.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили группу диверсантов, которая пыталась переправиться через Каховское водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Романа Кодряна.

Сообщается, что боевики переправлялись через водохранилище на замаскированных отсеках понтонного моста. По ним нанесли удар артиллерийские подразделения Южного военного округа.

Были использованы 203-миллиметровые САУ «Малка».

«Уничтожена живая сила противника численностью до тактической группы», - цитирует агентство Кодряна.

Напомним, в Запорожской области российскими войсками предотвращен террористический акт, в результате которого могли пострадать мирные жители. Сообщается, что в ходе операции обнаружены два схрона, в которых хранились оружие и боеприпасы, задержаны три пособника ВСУ.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку атаковать в Пологовском районе Запорожской области.

Также сообщалось, что воздушно-космические силы России уничтожили в Луганской народной республике украинский истребитель МиГ-29.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 марта 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.