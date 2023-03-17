CNN: США отправили на место крушения беспилотника MQ-9 в Черном море такой же БПЛА

Американский дрон MQ-9 Reaper в ангаре на авиабазе в Эстонии Фото: REUTERS

Соединенные Штаты направили на место крушения американского беспилотника MQ-9 Reaper в черном море такой же беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники из числа чиновников.

Главной задачей дрона называется слежка за территорией, где разбился дрон. В частности, в его задачи входит наблюдение за российскими военными и гипотетическими попытками извлечь американскую технику со дна, утверждают журналисты.

Собеседник телеканала отметил, что Пентагон собирается проанализировать риски и выгоду от полетов в районе Черного моря. По итогам анализа будет принято решение о том, стоит ли продолжать направлять БПЛА в этот район, с учетом ценности разведданных и угрозы эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Напомним, 14 марта 2023 года в международных водах Черного моря недалеко от Крыма потерпел крушение БПЛА MQ-9 Reaper американского производства. Генерал ВВС США Джеймс Хекер утверждает, что беспилотник якобы "выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве".

Как ранее писал сайт KP.RU, военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что причиной падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черное море могло стать воздействие мощных потоков воздуха от двигателей российских истребителей Су-27, которые вылетели на перехват дрона.