Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины 17 марта 2023 года

Воздушная тревога вновь объявлена в нескольких украинских регионах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Воздушная тревога объявлена в семи регионах Украины утром в пятницу, 17 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены систем оповещения завыли в Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Предупреждение действует и в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Напомним, в этот же день председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что жители подконтрольной Киеву части Запорожской области покидают регион, спасаясь от нацистского гнета.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал прекращение ударов по украинской инфраструктуре главным условием, при котором Евросоюз будет просить Киев начать переговоры с Москвой.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.