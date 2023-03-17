Рогов сообщил, что жители подконтрольной Киеву части Запорожья бегут от нацистского гнета

Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Жители подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области покидают регион, спасаясь от нацистского гнета. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, запорожцы не желают принимать участие в боевых действиях на стороне режима главы Украины Владимира Зеленского.

"Люди бегут от нацистского гнета и опасности быть мобилизованными", - подчеркнул политик.

Напомним, Владимир Рогов сообщил об активизации украинских военных на линии соприкосновения в Запорожской области. По его мнению, командование ВСУ просто "бросает людей на убой".

Как писал сайт KP.RU, Владимир Рогов заявил, что попытки украинской армии прорваться на Запорожском направлении говорят о том, что у Зеленского попросту началась настоящая истерика.

Ранее поступила информация, что Вооруженные силы Украины начали переброску боевой авиации на Запорожское направление. Владимир Рогов уверен, что эту технику Украина тайно получила от стран бывшего Варшавского договора.