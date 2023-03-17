Турецкая оппозиция намерена напомнить России о членстве Анкары в НАТО в случае победы на выборах

Турецкие оппозиционеры заявили о желании строить отношения с Россией с учетом членства Анкары в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкая оппозиция в случае победа на президентских выборах собирается напомнить России, что Анкара является членом НАТО. Об этом заявил Унал Чевикез, советник кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу. Его слова приводит издание Yeni Safak.

"В переговорах с Россией мы, безусловно, будем стремиться к равноправным отношениям, - подчеркнул Чевикез. - Но мы также будем напоминать России, что Турция является членом НАТО".

Советник Кылычдароглу также добавил, что оппозиция планирует не препятствовать вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара готова продолжать контакты с Финляндией и Швецией по процессу вступления в НАТО. По его словам, вопрос со Стокгольмом остается открытым из-за продолжающийся пропаганды запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, в феврале генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Хельсинки и Стокгольм должны вступить в Североатлантический альянс к осени текущего года, поскольку они выполнили все условия, выдвинутые Анкарой. При этом он отметил, что документы о вступлении этих стран еще не ратифицированы Венгрией и Турцией.