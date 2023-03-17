Захарова показала фото главы МИД Дании с моджахедами в ответ на его слова о верховенстве права

Мария Захарова Фото: Андрей МИНАЕВ

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление руководителя внешнеполитического ведомства Дании Ларса Расмуссена о том, что Копенгаген не даст Москве участвовать в расследовании диверсии на "Северных потоках".

Расмуссен в частности, отметил, что в странах, которые расследуют инцидент, "соблюдается верховенство права".

В ответ Мария Захарова в своем телеграм-канале опубликовала фото главы МИД Дании с моджахедами, сделанное в Афганистане в 1988 году.

"Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды (видимо, юристы)", - написала Захарова.

Дипломат отметила, что еще поищет снимки Расмуссена из Ирака, оккупированного несколькими странами, в том числе Данией.

Как ранее писал сайт KP.RU, Ларс Расмуссен заявил, что Копенгаген не допустит Россию к расследованию теракта, совершённого на российских "Северных потоках". Он добавил, что ФРГ, Швеция и Дания якобы соблюдают верховенство закона. По мнению министра это означает, что результатам их расследования можно всецело верить.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва настаивает на объективном расследовании взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" с участием самой России, а также других заинтересованных стран.

Патрушев уверен, что Киев ничего не потерял и не приобрел от терактов на "Северных потоках". По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому совершение таких диверсий было ни к чему.