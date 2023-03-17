Bloomberg: санкции Запада против России усилили роль юаня в глобальной экономике

Роль юаня в мировой экономике усиливается на фоне роста его популярности в России Фото: Shutterstock

Антироссийские санкции Запада усилили роль юаня в глобальной экономике. Об этом сообщает обозреватель Александр Габуев в статье для агентства Bloomberg.

Журналист обратил внимание, что китайская валюта в феврале 2023 года впервые стала самой торгуемой на Мосбирже, обогнав доллар. Доля юаня на торгах составила 40%.

Россия переориентировалась на экономические связи с КНР, а популярность в стране китайской валюты укрепляет ее положение в мире, говорится в публикации.

Напомним, финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин считает, что юань может стать альтернативой доллару и евро. По его оценке, китайская валюта способной защитить инвестора от увеличивающихся рисков со стороны Запада.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что антироссийские санкции приводят к отказу многих стран от доллара. В публикации отмечается, что более ста стран не поддержали антироссийские меры со стороны Запада, из-за чего возникают экономические коалиции, использующие иные валюты для реализации товаров.