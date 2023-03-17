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НовостиЗдоровье17 марта 2023 11:06

В Танзании пять человек умерли от неизвестной инфекционной болезни

Заболевание диагностировано у семи жителей города Букоба
Роман КИЛЬМЯШКИН
К месту выявления заболевания направлена группа специалистов

К месту выявления заболевания направлена группа специалистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пять человек умерли в городе Букоба на северо-западе Танзании после заражения неизвестной инфекционной болезнью. Об этом проинформировало национальное министерство здравоохранения. Его сообщение приводит местное издание Citizen.

Согласно представленных данных, подтверждено заражение семи человек. Все они проживали в Букоба.

В числе симптомов заболевания приводятся лихорадка, рвота, кровотечения и печеночная недостаточность.

К месту выявления инфекции направлена группа специалистов, уточнили журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, на этой неделе глава Чувашии Олег Николаев сообщил о выявлении двух случаев заражения местных жителей сибирской язвой. Пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы и получают необходимое лечение.

Напомним, руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза заявил, что риск заболеть холерой сегодня сохраняется для более миллиарда человек.