Пушилин сообщил о закреплении российских сил на заводе АЗОМ в Артемовске

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские силы закрепились на заводе АЗОМ в Артемовске. Об этом сообщил журналистам врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала в пятницу, 17 марта 2023 года.

Чиновник уточнил, что военнослужащие РФ продвигаются вглубь промышленной зоны. По его словам, российские бойцы также отбрасывают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северном и южном направлении, планомерно продвигаясь к центру Артемовска.

Как ранее писал сайт KP.RU, Денис Пушилин заявил, что у ВСУ не осталось сил, достаточных для перехвата инициативы и начала контрнаступления. По его словам, за последнее время российские войска уничтожили значительное количество резервов ВСУ на территории ДНР.

Напомним, в конце февраля Денис Пушилин выразил уверенность, что все города ДНР будут освобождены. Первыми кандидатами на освобождение чиновник назвал Угледар и Артемовск. В дальнейшем планируется отбить у ВСУ Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск.