Володин назвал истерикой Запада ордер МУС на "арест Путина"

Володин назвал ордеры МУС "Дурью" и свидетельством "истерики Запада" Фото: Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Депутат Государственной думы Вячеслав Володин прокомментировал выдачу непризнаваемым Россией Международным уголовным судом “ордеров на арест” президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В своем посте, опубликованном в личном телеграмм-канале, он назвал данное событие “дурью”, которая свидетельствует об “истерике Запада”.

По мнению Володина, подобные действия Запад предпринимает потому, что признает силу и значимость Путина для существования России, а возможности сломить граждан Российской Федерации и разрушить российскую экономику экономическими санкциями Вашингтон и его союзники исчерпали. Он считает, что Запад нападает на Путина именно из-за понимания того, что “есть Путин – есть Россия”. Отдельно Володин отметил, что любые нападки в адрес российского лидера будут расцениваться как агрессия против России.

“Янки, руки прочь от Путина!” – написал Володин.

Напомним, Гаагский Международный суд 17 марта заявил, что выдал "ордер" на арест президента России Владимира Путина. В МИД РФ сразу заметили юридическую ничтожность подобных ордеров, и напомнили, что Россия вышла из соглашения по участию в Международном уголовном суде.