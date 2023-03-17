Медведев постом со значком туалетной бумаги указал, как использовать ордеры МУС

Медведев высмеял "ордеры на арест" Путина и Львовой-Беловой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев иронично прокомментировал выдачу непризнанным Россией Международным уголовным судом “ордеров на арест” президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В своем англоязычном аккаунте в Twitter Дмитрий Анатольевич заявил, что не видит необходимости объяснять, где и как данный документ стоит использовать, и сопроводил твит значком туалетной бумаги.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила юридическую ничтожность подобных указов международного суда.

Напомним, в пятницу, 17 марта 2023 года Гаагский Международный уголовный суд вынес ордер на арест российского президента и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ за подозрения в причастности к незаконной депортации и перемещения населения, в том числе детей, с “оккупированных территорий Украины в Россию”.

Как писал ранее сайт KP.RU, Россия в 2016 году вышла из соглашения по участию в Международном уголовном из-за неэффективной и однобокой работы суда в рамках расследуемых им дел.