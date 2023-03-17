Путин назначил Алексея Найду на должность военного прокурора Объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Генерал-майор юстиции Алексей Васильевич Найду указом президента России Владимира Путина был назначен на должность военного прокурора Объединенной группировки войск. Указ о назначении нового военного прокурора был опубликован 17 марта 2023 года на государственном портале правовой информации.

В опубликованном документе указано, что Алексей Васильевич назначается на данную должность на пятилетний срок. Ранее Найда занимал должность военного прокурора Черноморского флота, и, в связи с новым назначением, освободил эту должность.

Как писал ранее сайт KP.RU, о создании Объединенной группировки войск в районе СВО заявило Министерство обороны России 8 октября 2022 года. Командующим группировкой был назначен генерал армии Сергей Суровикин.

Напомним, именно так (Объединенная группировка войск) называлась российская группировка, созданная в 1999 году на территории Чеченской республики. Тогда в нее входили силы и средства различных министерств и ведомств, а также ополченцы из самой республики.