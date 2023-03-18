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НовостиПолитика17 марта 2023 23:35

Американский экс-разведчик Риттер: Зеленскому грозит ликвидация со стороны украинских военных, если он не сбежит из страны

Эксперт заявил, что Зеленский сможет прожить спокойную жизнь за пределами Украины, если докажет, что не совершил военных преступлений
Мария ПАВЛОВА
Экс-разведчик из США допустил, что украинские офицеры ликвидируют Зеленского, если он не сбежит из Украины.

Экс-разведчик из США допустил, что украинские офицеры ликвидируют Зеленского, если он не сбежит из Украины.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть Украину, чтобы избежать гибели. Такой прогноз дал бывший разведчик из США Скотт Риттер. По мнению Риттера, Зеленского на Украине ожидает гибель от российской армии либо от рук офицера ВСУ.

Экс-сотрудник разведки американской морской пехоты предположил в своем блоге на YouTube, что Владимир Зеленский сможет прожить спокойную жизнь за пределами Украины, если докажет в суде свою непричастность к военным преступлениям.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что президент Украины Владимир Зеленский попытается скрыться на Западе после поражения Украины в конфликте. Эксперт напомнил о банковских счетах и недвижимости на Западе, принадлежащих Зеленскому и его окружению.

Также сообщалось, что Зеленский в интервью признался, что население Украины нет смысла выпускать из Киева и других городов.

Тем временем украинский эксперт Соскин в ужасе предрекает Украине катастрофу, призывает не вестись на сладкие посулы западной военной и финансовой помощи и утверждает, что Зеленский неадекватен.