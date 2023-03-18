Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства в день подачи заявления в МВД России

Путин подписал закон о прекращении украинского гражданства после подачи заявления в МВД России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предлагается считать прекращенным украинское гражданство российских граждан со дня подачи заявления о выходе из него в Министерство внутренних дел РФ.

Кроме того, согласно новому закону, один из родителей или усыновитель имеет право подать аналогичное заявление за ребенка, который не достиг 14 лет.

В пояснительной записке к закону говорилось о том, что на фоне политической ситуации российские граждане, которые имеют одновременно украинское гражданство, лишены возможности выйти из гражданства Украины по независящим от них причинам.

Напомним, сегодня, 18 марта, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила давать ребенку гражданство России по рождению, если один из родителей на день его рождения имел российский паспорт.