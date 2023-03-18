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НовостиПолитика18 марта 2023 12:36

Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки ликвидировано до 160 бойцов ВСУ

Суммарно на всех направлениях за сутки Киев потерял до 355 военных
Сергей ЧИКОВ
Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине

Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине

Фото: Александр КОЦ

18 марта 2023 года Министерство обороны России опубликовало новую ежедневную сводку о ходе ведения специальной военной операции, в которой сообщается о потерях ВСУ за прошедшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях до 160 бойцов.

Также из сводки следует, что потери вооруженных сил Украины в живой силе за прошлые сутки составили до 355 военных суммарно со всех направлений. Также в сводке отмечено, что за сутки российскими силами были поражены 89 артиллерийских подразделения, а также уничтожено девять украинских беспилотников, и перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО.

Как писал ранее сайт KP.RU, из-за больших потерь вооруженных сил Украины, Западные аналитики начинают сомневаться в возможностях Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление. По мнению американских чиновников, как сообщило недавно издание Politico, потери ВСУ уже превысили отметку в 100 тысяч человек.