Минобороны России: на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки ликвидировано до 160 бойцов ВСУ

Российские войска продолжают проведение спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

18 марта 2023 года Министерство обороны России опубликовало новую ежедневную сводку о ходе ведения специальной военной операции, в которой сообщается о потерях ВСУ за прошедшие сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях до 160 бойцов.

Также из сводки следует, что потери вооруженных сил Украины в живой силе за прошлые сутки составили до 355 военных суммарно со всех направлений. Также в сводке отмечено, что за сутки российскими силами были поражены 89 артиллерийских подразделения, а также уничтожено девять украинских беспилотников, и перехвачено 15 реактивных снарядов РСЗО.

Как писал ранее сайт KP.RU, из-за больших потерь вооруженных сил Украины, Западные аналитики начинают сомневаться в возможностях Киева провести запланированное на весну 2023 года контрнаступление. По мнению американских чиновников, как сообщило недавно издание Politico, потери ВСУ уже превысили отметку в 100 тысяч человек.