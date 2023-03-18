Стивен Сигал считает, что самое прекрасное в России – это люди

Самое прекрасное в России, по мнению Стивена Сигала, это люди Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России самое прекрасное – это люди, сказал американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал на пресс-конференции в честь открытия Всероссийского центра айкидо “Тайфун”.

Также актер сообщил, что он рассматривает возможность приступить к работе над новыми проектами после завершения специальной военной операции на Украине.

Недавно, во время учредительного конгресса Международного движения русофилов, Стивен Сигал заявил, что является на сто процентов русофилом, а также на миллион процентов русским. Актер уверен, что движение русофилов в будущем станет по-настоящему глобальным.

Стивен Сигал нередко рассказывает, что его отец был русским, и, по его словам, он фактически вырос в русской семье и с любовью к России.

Напомним, Сигал несколько лет назад получил российский паспорт, а в прошлом году он заявил, что никогда не откажется от гражданства России.