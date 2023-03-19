Депутат европарламента Донато поддержала требование французов о выходе из НАТО

Евродепутат поддержала требование французских протестующих о выходе из НАТО. Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Франческа Донато призвала прекратить военную помощь Украине, чтобы урегулировать конфликт. Также Донато, которая представляет в европейском парламенте Италию, поддержала требование участников акции протеста во Франции, которые требовали выхода из НАТО. Политик подчеркнула, что идея выхода из НАТО становится все более популярной в европейских странах.

«Скорее выйдем из НАТО!» — это набирающее популярность требование после года провоенной европейской и натовской политики на Украине, которую не поддерживают широкие слои населения», - написала Франческа Донато в Twitter.

Ранее сообщалось, что сотни американцев вышли к Белому дому на митинг против помощи Украине в субботу 18 марта. Митинг поддержали около 200 американских общественных объединений. Одним из требований протестующих был роспуск Североатлантического альянса.

Тем временем во французской столице проходит третья по счету акция под названием «Марш за мир». Два аналогичных митинга прошли в Париже в феврале. Организатором акции вновь выступила партия «Патриоты», выступающая против предоставления Киеву военной помощи и настаивающая на выходе Франции из Североатлантического альянса.