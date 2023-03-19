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НовостиПолитика19 марта 2023 1:50

Глава Снигиревского района Барбашов рассказал о концлагере в Одесской области

Барбашов сообщил, что киевские власти содержат в концлагере украинцев, которые не хотят участвовать в боевых действиях против России
Мария ПАВЛОВА
Глава администрации Снигиревки Барбашов рассказал об украинском концлагере для отказывающихся от мобилизации.

Глава администрации Снигиревки Барбашов рассказал об украинском концлагере для отказывающихся от мобилизации.

Фото: REUTERS

Киевские власти организовали в Одесской области концентрационный лагерь, куда помещают не желающих участвовать в боевых действиях против России украинцев. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По словам чиновника, в концлагерь помещают тех, кто отказывается от мобилизации и не хочет принимать участие в боевых действиях против российской армии. Барбашов заявил, что помещенные в концлагерь люди находятся в тяжелых условиях, получают скудное питание и подвергаются пыткам.

Напомним, мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз Верховная рада Украины продлила ее на 90 дней, собравшись 19 февраля - до 20 мая нынешнего года. Мобилизации подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, хотя уже отмечены случаи вручения повесток и появления на передовой подростков и 17, и 16 лет.

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