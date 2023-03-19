Глава Снигиревского района Барбашов рассказал о концлагере в Одесской области

Глава администрации Снигиревки Барбашов рассказал об украинском концлагере для отказывающихся от мобилизации. Фото: REUTERS

Киевские власти организовали в Одесской области концентрационный лагерь, куда помещают не желающих участвовать в боевых действиях против России украинцев. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По словам чиновника, в концлагерь помещают тех, кто отказывается от мобилизации и не хочет принимать участие в боевых действиях против российской армии. Барбашов заявил, что помещенные в концлагерь люди находятся в тяжелых условиях, получают скудное питание и подвергаются пыткам.

Напомним, мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Последний раз Верховная рада Украины продлила ее на 90 дней, собравшись 19 февраля - до 20 мая нынешнего года. Мобилизации подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, хотя уже отмечены случаи вручения повесток и появления на передовой подростков и 17, и 16 лет.

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