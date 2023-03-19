Военная спецоперация на Украине 19 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

Российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 марта 2023 года.

Российские войска при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» уничтожили реактивную установку залпового огня (РСЗО) из арсенала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Беспилотник поразил РСЗО под Авдеевкой.

Воздушная тревога на украинской территории прозвучала в субботу, 18 марта, примерно 10.07 мск в Киеве, после чего в течение нескольких минут сигнал тревоги распространился на всю территорию страны.

Российские войска утром в субботу, 18 марта, нанесли удар по базе с иностранными наемниками, которая была расположена в городе Запорожье. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Специалисты обезвредили взрывное устройство в одной из квартир города Энергодара, где проживал украинский военный. Бывший жилец заминировал люстру в одной из комнат, смертельный сюрприз должен был сработать при включении света, а на кухне он оставил растяжку, примотанную к боевой гранате «Ф-1».

Захвативший украинское укрепление командир Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб в бою. Командир штурмовой группы обеспечил отход российских солдат, отвлекая внимание на себя.

На Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки ликвидировано до 160 бойцов ВСУ. Суммарно на всех направлениях за сутки Киев потерял до 355 военных.