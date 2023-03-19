Житель Львова напал на украинок, говоривших по-русски

Во Львове мужчина напал на украинок, которые разговаривали по-русски. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Львова набросился на двух украинок, приехавших из Днепропетровска, из-за того, что те говорили по-русски. Подробности инцидента рассказывает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина поинтересовался у одной из женщин, откуда она приехала и, получив ответ на русском языке, попытался ударить ее сумкой и посоветовал выучить украинский. На это женщина ответила, что она свободно разговаривает по-украински, но будет разговаривать на том языке, на котором хочет.

Ранее на Украине предложили запретить русский язык во всех вузах страны. С таким призывом выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине.

Также сообщалось, что на подконтрольной Киеву части Херсонской области украинская администрация намерена исключить русский язык изо всех сфер как общественной, так и официальной жизни региона.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как на Украине запрещают изучать русский язык в школах.

Четыре главных мифа, с помощью которых ссорят русских и украинцев, разбираем здесь на KP.RU.