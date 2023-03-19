Небензя рассказал об условиях продления зерновой сделки через 60 дней

Василий Небензя назвал условия продления зерновой сделки после 18 мая. Фото: REUTERS

Россия озвучила условия продления зерновой сделки через 60 дней. Об этом сказано в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, которое направлено заместителю генсека всемирной организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан. Информацию приводит РИА Новости.

Сообщается, что дальнейшее продление Черноморской зерновой инициативы после 18 мая 2023 года возможно только при ощутимом прогрессе в выполнении российской части соглашения. В частности, Россия ожидает подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники, снятия ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса» и разблокировки счетов и финдеятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя продление Стамбульских договоренностей до 18 мая, заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз должны снять антироссийские санкции, которые препятствуют экспорту сельхозпродукции из РФ, в течение двух месяцев, чтобы обеспечить дальнейшее продление зерновой сделки.

Ранее Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, а официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова участвовать в зерновой сделке только если другие участники будут равноправно выполнять условия договоренностей.