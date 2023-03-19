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НовостиПолитика19 марта 2023 3:11

Небензя рассказал об условиях продления зерновой сделки через 60 дней

Василий Небензя: зерновая сделка будет продлена через 60 дней при ощутимом прогрессе ее российской части
Мария ПАВЛОВА
Василий Небензя назвал условия продления зерновой сделки после 18 мая.

Василий Небензя назвал условия продления зерновой сделки после 18 мая.

Фото: REUTERS

Россия озвучила условия продления зерновой сделки через 60 дней. Об этом сказано в письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи, которое направлено заместителю генсека всемирной организации Мартина Гриффитса и главы ЮНКТАД Ребекки Гринспан. Информацию приводит РИА Новости.

Сообщается, что дальнейшее продление Черноморской зерновой инициативы после 18 мая 2023 года возможно только при ощутимом прогрессе в выполнении российской части соглашения. В частности, Россия ожидает подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновления поставок сельскохозяйственной техники, снятия ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей, возобновление работы аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса» и разблокировки счетов и финдеятельности российских компаний, занимающихся производством удобрений.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя продление Стамбульских договоренностей до 18 мая, заявил, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз должны снять антироссийские санкции, которые препятствуют экспорту сельхозпродукции из РФ, в течение двух месяцев, чтобы обеспечить дальнейшее продление зерновой сделки.

Ранее Киев без участия Москвы начал переговоры по продлению продуктовой сделки, а официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова участвовать в зерновой сделке только если другие участники будут равноправно выполнять условия договоренностей.