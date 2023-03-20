Президент Чехии Павел считает, что у Украины осталась одна попытка перейти в контрнаступление

Власти Чехии полагают, что у Киева будет единственный шанс на контрнаступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Украины осталась единственная попытка на контрнаступление, второго шанса больше не будет. Такое мнение выразил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием Rzeczpospolita.

"Если Украина примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ей будет невероятно трудно найти средства на следующее", - уверен Павел.

Политик полагает, что Запад уже устал поддерживать Киев, а найти ресурсы для ведения успешных боевых действий властям Украины попросту негде.

По оценке президента Чехии, Соединенные Штаты, вероятно, потеряют интерес к помощи Украине уже в следующем году, а за этим последует и прекращение поставок вооружения со стороны Евросоюза.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинский чиновник обвинил Запад в недостаточной помощи в поставках танков. Он сомневается, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно ресурсов для наступления.

Напомним, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов уверен, что планируемое Киевом весеннее контрнаступление приведет армию Украины к полной потере ресурсов для дальнейшего противостояния России.

По словам Алаудинова, НАТО говорит несколько ударных группировок ВСУ для контрнаступления. Командир рассказал, что российские военные готовятся к отражению этой атаки. Он уверен, что наступающие группировки ВСУ будут планомерно размыты и уничтожены. После этого, считает Алаудинов, Киеву вряд ли останется что противопоставить нашим войскам.