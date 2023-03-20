Россия стала лидером по поставкам газа в Китай в январе 2023 года

Россия стала лидером по поставкам газа в Китай Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

По данным за январь 2023 года Россия стала самым крупным поставщиком газа в Китай. Россия заняла первое место среди экспортеров как в поставках сжиженного газа, так и в поставках по магистральным газопроводам. Об этом в понедельник, 20 марта 2023 года сообщил “Интерфакс” со ссылкой на данные таможни КНР.

Суммарно за январь Россия поставила в Китай 2,7 миллиарда кубометров газа. Следом идут Туркменистан и Катар, поставившие в республику 2.2 миллиарда кубометров, а третьим поставщиком стала Австралия, поставившая 1.9 миллиарда кубометров. В сравнении с январем 2022 года, Китай увеличил закупку природного газа на один процент, а сжиженного на семь процентов.

Газпром, несмотря на недавние заявления экспертов о возможном осложнении экспорта российского газа из-за новых санкций США в вопросе поставок газовых турбин в Россию, за месяц увеличил поставки сырья по газопроводу “Сила Сибири” почти до двух миллиардов кубических метров, а поставки сжиженного газа составили 770 миллионов кубометров

Сайт KP.RU ранее рассказывал о газопроводе “Сила Сибири”, который тянется от Благовещенска через город Хэйхэ и имеет протяженность 5 111 километров. По планам, к 2025 году по «Силе Сибири» в КНР будет поставляться 38 миллиардов кубометров природного газа в год. В прошлом году читатели газеты Le Figaro предрекли «смерть Европе» из-за строительства газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай.