Боррель допустил, что в Евросоюзе не смогут утвердить план поставок снарядов Киеву

Боррель допустил, что Запад не сможет договориться о поставках оружия Киеву Фото: REUTERS

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Запад может не прийти к договоренностям о планах поставки боеприпасов Киеву в ближайшее время. Боррель напомнил, что план поставок состоит из трех шагов, суммарный объем помощи должен составить 2 миллиарда евро. Он выразил надежду, что на грядущей встрече Министерства иностранных дел и Министерства обороны западных союзников придут к соглашению. Если министры не договорятся сегодня, это будет проблемой для поставок оружия на Украину, заявил Боррель.

Напомним, ряд государств выступили против данного плана из-за указания точно числа снарядов. По мнению некоторых европейских министров, Запад может не дотянуть до обещанной Киеву отметки в 1 миллион снарядов. Сайт KP.RU ранее рассказывал, что в Германии еще в ноябре 2022 года заявили о критическом недостатке боеприпасов на складах, а производство новых осложнено недостатком пороха в Европе.

В конце выступления Борреля спросили, уверен ли он в том, что данные действия не приведут к эскалации конфликта и его расширению за пределы Украины, но политик решил не отвечать на этот вопрос и молча ушел.

Сайт KP.RU ранее приводил слова американского обозревателя Калеба Ларсона о том, что поставляемые Киеву вооружения НАТО могут оказаться бесполезными из-за медленных поставок боеприпасов. Проблемы с боеприпасами, по словам Ларсона, вызваны не только бюрократией, но и банальным отсутствием вооружения на собственных складах.