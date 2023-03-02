Техника НАТО станет бесполезной: В США призвали Киев готовиться к новой проблеме

Техника НАТО станет бесполезной для ВСУ из-за медленных поставок боеприпасов Фото: REUTERS

Обозреватель Калеб Ларсон в статье для Newsweek рассказал, что поставляемые Киеву вооружения НАТО могут оказаться бесполезными из-за медленных поставок боеприпасов. По словам журналиста, основная проблема заключается в том, что процесс заключения контрактов между Пентагоном и частной промышленностью занимает очень много времени. Ларсон говорит, что на данный момент время обсуждения поставок боеприпасов доходит до 400 дней, что свидетельствует о недостатке возможностей США удовлетворить все потребности союзников.

Ранее британские эксперты также высказывали мнение о слабом влиянии поставок вооружения НАТО на ход конфликта на Украине, поставки задерживаются не только по причине бюрократических сложностей, но и по причине банального отсутствия исправного вооружения на собственных складах.

А по мнению одного из ведущих российских военных экспертов Виктора Мураховского, даже при соблюдении сроков и объемов обещанной помощи, техника НАТО не окажет существенного влияния на ход конфликта.