Bloomberg: визит Си Цзиньпина в Москву является признаком поддержки курса России

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта 2023 года Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин своим визитом в Москву выразит поддержку политики России в вопросе украинского кризиса. Также китайский лидер планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным предложения Пекина о мирном урегулировании конфликта. Об этом написало 20 марта 2023 года написало издание Bloomberg.

По словам китайского лидера, он планирует подробный обмен мнениями с Владимиром Путиным о вопросах стратегического и практического сотрудничества. Также во время визита Си планирует обсудить международные и региональные вопросы, в том числе предложенный ранее план Китая о 12 пунктах мирного решения украинского кризиса.

Председатель КНР выразил уверенность в том, что визит будет плодотворным и придаст новый импульс отношениям России и Китая.

Как писал ранее сайт KP.RU, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, председатель КНР Си Цзиньпин прибудет с исключительно деловым визитом. На протяжении трех дней лидеры двух стран будут вести переговоры, и даже традиционное посещение нескольких российских городов не запланировано, что было “специально оговорено заранее”.