Представитель ВСУ Дмитрашковский допустил, что Авдеевка станет для Киева вторым Артемовском

Российские войска начинают окружение Авдеевки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины могут попасть в окружение в городе Авдеевка. Ситуация там может оказаться настолько же сложной, как и в Артемовске. Об этом сообщил руководитель пресс-центра сил обороны ВСУ Алексей Дмитрашковский изданию "Страна.ua".

"Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Артемовском — это так и есть", — считает Дмитрашковский. По его мнению, российские силы могут в ближайшее время окружить Авдеевку.

Авдеевка является опорным пунктом ВСУ к северу от города Доненц. Из Авдеевки проводятся регулярные обстрелы Донецка из РСЗО и артиллерии НАТО. Недавно сайт KP.RU рассказывал, как реактивный дивизион «Корса» взял под огневой контроль несколько путей снабжения группировки ВСУ в Авдеевке.

Напомним, в Артемовске, который Киев решил удерживать несмотря на окружение российскими силами, ВСУ теряют до 10 тысяч бойцов каждый месяц.