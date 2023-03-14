Пригожин озвучил ежемесячные потери ВСУ под Артемовском

Пригожин заявил, что ВСУ теряет под Артемовском 10-11 тысяч человек в месяц Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины теряют под Артемовском 10-11 тысяч военнослужащих каждый месяц, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

«По подсчетам Минобороны, порядка 10-11 тысяч человек в месяц – это убитыми», – передает его слова РИА Новости.

Кроме того, предприниматель опроверг сообщения о найденных в шахтах Артемовска и Соледара миллионах единиц вооружения. Он назвал эту информацию легендой, отметив, что шахты заминированы. Российские силы находят пулеметы «Максим», пистолеты ТТ, которые уже малопригодны для использования, добавил Пригожин.

Напомним, ранее бизнесмен заявил, что ситуация в Артемовске складывается очень тяжелая, а Вооруженные силы Украины постоянно направляют к городу свои резервы.

Накануне сообщалось, что российские силы подошли к железнодорожным путям подвоза резервов ВСУ в Артемовск.

Тем временем ставка Верховного главнокомандующего Украины приняла решение о продолжении боевых действий в Артемовске.