Лавров позитивно оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном в понедельник, 20 марта, выразил удовлетворение решением Еревана, не отказавшегося от развертывания миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что данное решение было «предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване».

Лавров также напомнил, что на данный момент главам государств и правительств нужно будет утвердить решение, которое ранее было согласовано министрами. По его словам, ОДКБ к этому готова.

Напомним, в январе этого года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны государства проинформировало ОДКБ о нецелесообразности совместных учений на территории страны в текущем году из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Позже Москва заявила, что уточнит позицию Еревана.