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НовостиПолитика20 марта 2023 15:38

Лавров позитивно оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Глава МИД РФ назвал данное решение «предметом многочасовых переговоров»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лавров позитивно оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Лавров позитивно оценил решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Армении Араратом Мирзояном в понедельник, 20 марта, выразил удовлетворение решением Еревана, не отказавшегося от развертывания миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что данное решение было «предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване».

Лавров также напомнил, что на данный момент главам государств и правительств нужно будет утвердить решение, которое ранее было согласовано министрами. По его словам, ОДКБ к этому готова.

Напомним, в январе этого года, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны государства проинформировало ОДКБ о нецелесообразности совместных учений на территории страны в текущем году из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Позже Москва заявила, что уточнит позицию Еревана.