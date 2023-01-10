Россия намерена уточнить позицию Армении из-за отказа от проведения учений ОДКБ

Песков сообщил, что Россия уточнит позицию Армении из-за отказа от проведения учений ОДКБ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия уточнит позицию Армении в связи с отказом Еревана от проведения учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения – это наш очень близкий союзник. Мы будет продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными», – сказал он в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны страны проинформировало ОДКБ о том, что совместные учения на территории государства в 2023 году нецелесообразны из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Минобороны РФ псообщало, что сухопутные войска России будут задействованы в учениях миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которые должны были пройти на территории Армении.