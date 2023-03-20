Белый дом обеспокоен, что Китай использует саммит в Москве для попыток добиться перемирия на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая могут использовать визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, чтобы активизировать переговоры о перемирии на Украине, которое не поддержат США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Надеемся, что президент Си использует свое влияние на президента Путина для прекращения бомбардировок украинских городов, для окончания боевых действий и вывода войск. Но мы обеспокоены тем, что вместо этого Китай подтвердит призывы к прекращению огня, которое оставит российские войска на суверенной территории Украины», – сказал он на брифинге.

По словам Кирби, США считают неприемлемым перемирие без вывода российских войск с Украины, поскольку это позволит РФ закрепиться на своих позициях.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает от Си Цзиньпина продвижения идеи о прекращении огня на Украине. Как отметил глава Госдепа, любое мирное урегулирование должно подтверждать независимость Украины.

Как писал сайт KP.RU, в феврале Китай опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине. Данный план урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.