Против блогера Александры Митрошиной возбуждено уголовное дело за неуплату налогов

Александра Митрошина Фото: СОЦСЕТИ

Российский блогер Александра Митрошина стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. По месту ее регистрации проведен обыск. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного ГСУ Следственного комитета (СК) России во вторник, 21 марта 2023 года.

Следователи выяснили, что с октября 2020 года по май 2022 года Митрошина была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с упрощенной системой налогообложения, и получила доход от курсов по образованию, превышающий максимальный лимит.

"Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ, использовала аффилированные и контролируемые ею ИП", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в результате действий блогера российская казна недополучила свыше 120 млн рублей, что считается особо крупным размером.

Если вина Александры Митрошиной будет доказана, ей грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Напомним, другая российская блогерша Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, и ее муж Артем Чекалин стали фигурантами уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом.

По данным следствия, путем перечисления средств на счета ИП, созданные на ее мужа и других родственников, Чекалина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 300 млн рублей, что считается особо крупным размером. По уголовному делу следователи провели обыски по месту жительства Лерчек и ее пособников.

Как ранее писал сайт KP.RU, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила представленные поправки в Уголовный кодекс РФ, которые предлагают смягчить наказание за налоговые преступления.

Согласно представленным поправкам, предпринимателям дадут гарантию, что они не будут привлечены к уголовной ответственности, если произведут уплату всех недоимок и пени.

Собираются также существенно уменьшить сроки привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов, с десяти до шести лет. Таким образом преступления по данным статьям перейдут из категории тяжких в категорию небольшой и средней тяжести.