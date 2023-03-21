Первый постоянный военный гарнизон США открывается в Польше

США открывает первый постоянный военный гарнизон в Польше Фото: REUTERS

В Польше открывается первый постоянный военный гарнизон Соединенных Штатов. Об этом сообщает национальное министерство обороны с уточнением, что торжественная церемония состоится 21 марта 2023 года.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что это уже восьмой постоянный военный гарнизон США в Европе.

В Минобороны республики добавили, что в задачи подразделения входит инфраструктурная поддержка американских войск в Польше, управление передовыми форпостами Вашингтона в стране и синхронизация действий с вооруженными силами других стран НАТО.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце февраля министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил планы проведения в Польше совместных военных учений американских, немецких и польских армий. По его словам, совместные учения станут "четким сигналом" президенту России Владимиру Путину.

Напомним, американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер дал оценку действиям Польши, которая стремится чуть ли не к открытому противостоянию с Россией. Отставной военный отметил, что Варшава не является военной державой, силы ее армии ограниченны, а подготовки к подобным операциям у нее нет.