Марк Милли Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) едва ли удастся вытеснить российские войска в 2023 году. Такое мнение выразил начальников штабов Пентагона Марк Милли в беседе с изданием Politico.

Высокопоставленный американский военный назвал это почти невозможной задачей.

"Это будет очень сложная задача, если не невозможная, то чрезвычайно трудная. И в мире вероятностей, я не думаю, что она высока", - признал Милли.

В то же самое время генерал сомневается, что в ближайшее время у Москвы получится военными средствами "добиться своих политических целей". По его оценке, такая ситуация сохранится еще "какое-то время".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что победить Россию на поле боя невозможно. По его оценке, именно поэтому против страны ведутся информационные атаки.

Российский лидер подчеркнул, что Москва будет реагировать на намерение Запада перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, так как речь идет о "существовании нашей страны".

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины осталась единственная попытка на контрнаступление, второго шанса больше не будет. Политик полагает, что Запад уже устал поддерживать Киев, а найти ресурсы для ведения успешных боевых действий властям Украины попросту негде.