Глава Еврокомиссии объявила о новом транше макрофинансовой помощи Украине в 1,5 миллиарда евро

ЕС направил Украине транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз направил Украине очередной транш в рамках макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделили Украине еще 1,5 миллиарда евро. Наша поддержка помогает поддерживать Украину на плаву, защищая при этом саму себя, и твердо ставит ее на путь вступления в ЕС», – написала она в Twitter.

Напомним, в декабре прошлого года Еврокомиссия направила Украине транш в рамках макрофинансовой помощи на суммму 500 миллионов евро. Программа макрофинасовой помощи Киевупредполагает выделение пяти миллиардов евро.

В ноябре 2022 Европейская комиссия от имени Европейского союза перечислила Украине транш макрофинансовой помощи в размере 2,5 миллиарда евро, а вначале августа прошлого года ЕК перевела Киеву миллиард евро в рамках пакета кредитной помощи.