Депутат Хинштейн предложил упорядочить законодательство о блогерах после дел Лерчек и Митрошиной

Депутат Госдумы Александр Хинштейн Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское законодательство о блогерах необходимо упорядочить, установив понятные для всех нормы, считает председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Я бы согласился с позицией многих, кто пишет в сетях, что необходимо установить четкие и внятные для всех правила игры. Конечно, нужно платить налоги, но у нас с формально-правовой точки зрения блогеров нет как явления. Эти попытки ранее предпринимались, и когда-то была даже принята норма, по которой они должны были регистрироваться, создаваться реестр блогеров. Но, в конечном счете, она была отменена», – заявил парламентарий в эфире радио «Комсомольская правда».

Как подчеркнул депутат, государство должно сформулировать четкие правила игры, поскольку огромное сообщество блогеров в России никак не формализовано, что позволяет им уходить от уплаты налогов. Он призвал подать блогерам «четкий сигнал» о том, что государство может контролировать их деятельность и следить за реальным объемом доходов. По мнению Хинштейна, эти правила большинство из них будет выполнять.

Напомним, ранее российская блогерша Александра Митрошина стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. По версии следствия, бюджет недополучил более 120 миллионов рублей.

Как писал сайт KP.RU, незадолго до этого блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, ужесточили меру пресечения. В начале марта звезду соцсетей и ее супруга Артема обвинили в сокрытии налогов на 300 миллионов рублей, но отпустили под подписку о невыезде. Позже СК России сообщил, что Чекалины обвиняются в отмывании денег на сумму в 133 миллиона рублей.