Посольство России предостерегло Британию от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставка Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине грозит дальнейшей эскалацией конфликта, предупредили в посольстве России в Лондоне.

«Рассматриваем подтвержденные Минобороны Великобритании планы передачи Украине снарядов с обедненным ураном как шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта. Поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок», – сказано в комментарий диппредставительства, переданном ТАСС.

Как отметили в посольстве, боеприпасы с обедненным ураном имеют радиоактивность, высокую токсичность и канцерогенность, а их применение может вызвать рост онкологических заболеваний и нанести огромный ущерб экологии Украины. Там высказали мнение, что Лондон сделал выбор в пользу причинения максимального ущерба населению фронтовых регионов и стремится добиться поражения России опасным способом.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном.

Президент России Владимир Путин предупредил, что Россия будет вынуждена отреагировать на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.