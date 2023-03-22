Захарова назвала провокацией планы Лондона по передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

Мария Захарова Фото: REUTERS

Заявление Лондона о готовящейся передаче Киеву снарядов с обедненным ударом является провокацией, нацеленной на дальнейшую эскалацию конфликта вплоть до полного уничтожения Украины. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в эфире радио Sputnik в среду, 22 марта 2023 года.

"Это очередная британская провокация, которая нацелена на то, чтобы вывести ситуацию вокруг Украины на новый виток агрессии, конфликта и противостояния, придать качественно иное измерение", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, заявления стран НАТО, в том числе Британии и Соединенных Штатов, о стремлении к благополучию Украины лживы. На деле Запад стремится к уничтожению Украины, уверена представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель министра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявил, что Великобритания решила передать Украине снаряды с обедненным ураном.

На этом фоне посольство России в Лондоне предупредило, что поставка Великобританией подобных снарядов Киеву грозит дальнейшей эскалацией конфликта.

Дипломаты отметили, что боеприпасы с обедненным ураном имеют радиоактивность, высокую токсичность и канцерогенность, а их применение может вызвать рост онкологических заболеваний и нанести огромный ущерб экологии Украины.

Напомним, обедненный уран применяется в бронебойных снарядах. Впервые в танковых боеприпасах его начали применять в нацистской Германии, поскольку была нехватка вольфрама, обладающего более высокой плотностью.