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НовостиПолитика22 марта 2023 7:23

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 22 марта 2023 года

Сирены завыли во всех регионах страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в среду, 22 марта 2023 года. Соответствующие сведения опубликованы в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Предупреждение также действует в подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) районах Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны РФ заявило, что 9 марта были нанесены удары возмездия по Украине, ставшие ответом за террористические акции, совершенные ранее в Брянской области. Целью ударов стали ключевые элементы военной инфраструктуры страны, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в январе этого года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре страны превышает 127 млрд долларов.