Советник Пушилина заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск Фото: REUTERS

Российские силы практически полностью блокировали город Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 марта сообщил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы ДНР Ян Гагин.

«Можно сказать, что город практически блокирован», - заявил советник врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее советник украинского президента Александр Роднянский заявил о возможности «стратегического отступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска, признав, что в боях принимают участие «наиболее хорошо обученные и опытные» российские бойцы.

Кроме того, командир украинских войск, который принимал участие в боях под Артемовском, пожаловался на сложную ситуацию на всех направлениях, указав также на дефицит вооружений у ВСУ.