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НовостиПолитика22 марта 2023 9:50

Советник Пушилина заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск

Гагин рассказал о ситуации в городе
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Советник Пушилина заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск

Советник Пушилина заявил, что российские силы практически полностью блокировали Артемовск

Фото: REUTERS

Российские силы практически полностью блокировали город Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 марта сообщил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы ДНР Ян Гагин.

«Можно сказать, что город практически блокирован», - заявил советник врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее советник украинского президента Александр Роднянский заявил о возможности «стратегического отступления» Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Артемовска, признав, что в боях принимают участие «наиболее хорошо обученные и опытные» российские бойцы.

Кроме того, командир украинских войск, который принимал участие в боях под Артемовском, пожаловался на сложную ситуацию на всех направлениях, указав также на дефицит вооружений у ВСУ.